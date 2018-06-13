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قضايا الدولة تعد مذكرة دفاع بدعوى تطالب بإلزام الحكومة بتوفير 3 وجبات لكل مواطن

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:51 ص
قضايا الدولة تعد مذكرة دفاع بدعوى تطالب بإلزام الحكومة بتوفير 3 وجبات لكل مواطن هيئة قضايا الدولة _ أرشيفيه
كتب محمد إبراهيم
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تسلم المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة الدعوى المقامة من خالد فؤاد حافظ المحامى، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى تطالب بتوفير وجبات غذائية للمواطنين يوميا لكل مواطن مصرى يحمل بطاقة شخصية بها رقم قومى .

ويقوم المكتب الفنى بفحص تلك الدعوى واعداد مذكرة دفاع عن رئيس مجلس الوزراء بصفته، لتقديمها لمحكمة القضاء الإدارى عقب مباشرة الدعوى ونظرها فى مجلس الدولة.

وفى نفس السياق، أوضحت الدعوى التى حملت رقم 43101 لسنة 72 قضائية، أنه وفقا للمادة 79 بالدستور وجه إنذارا رسميًا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس حكومة تسيير الأعمال، لتفعيل هذه المادة من الدستور، وتوفير 3 وجبات يومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء رفض هذا الإنذار، والنيابة العامة أعلنته.

وأشارت الدعوى إلى أن الطاعن رفع دعوى تطالب بإلغاء القرار السلبى الصادر من رئيس الوزراء لأنه ممتنع عن تنفيذ المادة الدستورية، وبالتوجه إلى مجلس الدولة لإلزامه بإصدار قرار بتوفير ثلاثة وجبات للمواطنين الفقراء، وتوفير المناطق التى تقوم بتوزيعها على مستحقيها، مشيرًا إلى أن المصريين يهدرون نحو 30% من الطعام يوميًا.

وأوضحت الدعوى أن الهدف من المبادرة، هو تفعيل موائد الرحمن، فى جميع شهور السنة، ولا تقتصر فقط على شهر رمضان، تقديرًا للفقراء وهى مساهمة لمساندة الدولة، ووفقًا للدستور ومواده، على أن يتم ذلك تحت مسئولية رئيس الوزراء لأنه رأس السلطة التنفيذية والقائم عليها، بالتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعى، والمحافظين، ورؤساء الأحياء والقرى والمدن، والمحليات، وصناديق الزكاة بالمساجد، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستقلل من الانحراف السلوكى فى بعض الأسر الفقيرة التى تنحرف بحثًا عن الطعام، لنحرر إرادة المواطن ويصل إلى الاكتفاء من الطعام لتوفير سلام اجتماعى دون تكلفة.


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