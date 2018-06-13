video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:56 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. شاب روسى يعزف السلام الوطنى المصرى على آلة "الهارب" الموسيقية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:58 م
فيديو.. شاب روسى يعزف السلام الوطنى المصرى على آلة "الهارب" الموسيقية الشاب الروسى
كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو لشاب روسى يدعى "ساشا" يعزف السلام الوطنى المصرى على آلة الهارب الموسيقية.

وكتب ساشا عبر حسابه بالموقع، أنه سيقوم بعزف باقى الأناشيد الوطنية لباقى المنتخبات المشاركة بكأس العالم، وذلك للترحيب بهم فى بلاده.

و "الهارب" هى ألة مصرية صميمة عرفها قدماء المصريين منذ الأسر الفرعونية الأولى، وهى أقدم الآلات الوترية عندهم بل كانت ألالة الوترية الوحيدة التى عرفتها الدولة القديمة التى بدأت حوالى عام 3400 قبل الميلاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الظهور الأول لـ محمد صلاح فى تدريبات منتخب مصر قبل المونديال

شاب روسى

السلام الوطنى

منتخب مصر

كاس العالم




لا تفوتك
وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة