فيديو.. شاب روسى يعزف السلام الوطنى المصرى على آلة "الهارب" الموسيقية

كتبت مريم بدر الدين

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو لشاب روسى يدعى "ساشا" يعزف السلام الوطنى المصرى على آلة الهارب الموسيقية.

وكتب ساشا عبر حسابه بالموقع، أنه سيقوم بعزف باقى الأناشيد الوطنية لباقى المنتخبات المشاركة بكأس العالم، وذلك للترحيب بهم فى بلاده.

و "الهارب" هى ألة مصرية صميمة عرفها قدماء المصريين منذ الأسر الفرعونية الأولى، وهى أقدم الآلات الوترية عندهم بل كانت ألالة الوترية الوحيدة التى عرفتها الدولة القديمة التى بدأت حوالى عام 3400 قبل الميلاد.