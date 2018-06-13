فرنسا: لا بد من التحقق من رغبة كيم جونج أون فى نزع الأسلحة النووية

باريس(أ ش أ)

وصف وزير الخارجية الفرنسى جون ايف لودريان اللقاء بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون بأنه تقدم لا يمكن إنكاره إلا انه يتعين التحقق من رغبته فى نزع الأسلحة النووية.

وقال لودريان - فى مقابلة مع قناة "سى نيوز"- اليوم الأربعاء " اعتبارا من اللحظة التى تقرر فيها كوريا الشمالية - التى كانت تهدد العالم - نزع السلاح النووى فهذا جيد جدا ولكن لا بد من التحقق منه و تنفيذه".

وأوضح الوزير أن والد كيم جونج اون انخرط فى الماضى فى مبادرة لنزع السلاح النووى لكنها لم تنجح، مشددا على ضرورة العمل على تطبيق مبدأ نزع السلاح النووى بشكل فعلى ولا رجعة فيه و يمكن التحقق منه.

وأضاف:" علينا الآن النظر كيف سيتحقق نزع السلاح النووى و التقارب بين الكوريتين واحترام حقوق الإنسان.. و فى تلك اللحظة سنرى جيدا، فلا يجب أن نعجل الأمور" معربا عن أسفه حيال رؤية الرئيس ترامب يهاجم بشكل ما رئيس وزراء كندا جوستين ترودو الذى يعد الصديق التاريخى له، ويقطع العلاقة مع معظم حلفائه بعد اجتماع مجموعة السبع بكيبك، ويقبل ديكتاتوريا ينتمى لدكتاتورية شيوعية كان قد أبدى منذ أيام معارضته الشديدة لها.

ووصف لودريان الوضع الراهن بأنه مزعزع للاستقرار فى ظل قرار الرئيس ترامب تفكيك بشكل تدريجى كل الأدوات التى تشكل النظام متعدد الأطراف الذى أنشىء بعد الحرب الأخيرة , وقال " أن انكماش الولايات المتحدة على نفسها يؤدى إلى انعدام الاستقرار و زيادة المخاطر فى العالم".