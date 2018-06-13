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غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:00 ص
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك دار الإفتاء
كتب لؤى على
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تستطلع دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1439 هجريا، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك ، مساء غدا الخميس، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.
 
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".
 

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دار الافتاء

هلال شهر شوال

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