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عبور 248 سفينة قناة السويس بحمولة 16.7 مليون طن فى 5 أيام

الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:22 ص
عبور 248 سفينة قناة السويس بحمولة 16.7 مليون طن فى 5 أيام قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 5 أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الثلاثاء، عبور 284 سفينة بحمولة 16.7 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والإستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على إستخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الجمعة عبرت القناه 52 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، ويوم السبت عبرت القناه 48 سفينة بحمولة  3.5 مليون طن ، كما عبرت يوم الأحد 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3.6 ملايين طن، وعبرت يوم الأثنين 44 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن، فيما عبرت أمس الثلاثاء 58 سفينة القناه بحمولة 3.7 ملايين طن من الإتجاهين، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 5 أيام فقط 248 سفينة بحمولة 16.7 مليون طن.


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