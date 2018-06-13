عاملان يقتلان والدهما بعد تحرشه بابنته فى كفر الدوار

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالبحيرة من ضبط المتهمان بقتل والدهما، بعدما تحرش بابنته بقرية الوسطانية التابعة لمركز شرطة كفر الدوار.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، من "ج. ر. ع" 45 سنة ربة منزل بقيام ابنيها كل من "م .خ .ال" 25 سنة مبيض محارة، و"م" 26 سنة عامل بالتعدى على والدهما "خ .م. ال" 53 سنة فلاح بسلاح أبيض سكين وإحداث إصابته بجرح طعنى نافذ بالبطن والتى أودت بحياته وذلك بسبب حدوث مشاده بينهم بسبب قيام زوجها المذكور بالتحرش بابنته م 14 سنة طالبة وقيامهما عقب ذلك بوضع جثته داخل جوال بلاستيك وسلة من الخوص تمهيدا للتخلص منه.

انتقل على الفور الرائد محمود هندى رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار ومعاونه النقيب محمود قاسى، وبالفحص والمعاينة تبين وجود جثة المذكور بالحالة المشار إليها.

وتمكن ضباط مباحث المركز بإشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة فيما بينهما لذات السبب المشار إليه وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية وتحرر المحضر اللازم.