video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:15 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

عاملان يقتلان والدهما بعد تحرشه بابنته فى كفر الدوار

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:31 ص
عاملان يقتلان والدهما بعد تحرشه بابنته فى كفر الدوار اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالبحيرة من ضبط المتهمان بقتل والدهما، بعدما تحرش بابنته بقرية الوسطانية التابعة لمركز شرطة كفر الدوار.

 

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، من "ج. ر. ع" 45 سنة ربة منزل بقيام ابنيها كل من "م .خ .ال" 25 سنة مبيض محارة، و"م" 26 سنة عامل بالتعدى على والدهما "خ .م. ال" 53 سنة فلاح بسلاح أبيض سكين وإحداث إصابته بجرح طعنى نافذ بالبطن والتى أودت بحياته وذلك بسبب حدوث مشاده بينهم بسبب قيام زوجها المذكور بالتحرش بابنته م 14 سنة طالبة وقيامهما عقب ذلك بوضع جثته داخل جوال بلاستيك وسلة من الخوص تمهيدا للتخلص منه.

 

انتقل على الفور الرائد محمود هندى رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار ومعاونه النقيب محمود قاسى، وبالفحص والمعاينة تبين وجود جثة المذكور بالحالة المشار إليها.

 

وتمكن ضباط مباحث المركز بإشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة فيما بينهما لذات السبب المشار إليه وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية وتحرر المحضر اللازم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحيرة: اللاعب محمد صلاح غير الصورة الذهنية للإسلام فى الغرب

محافظ البحيرة: شاشات العرض فى الميادين أمام الجماهير لمتابعة كأس العالم

فيديو.. محافظ البحيرة تشهد حفل إفطار الطلائع المتميزين بمديرية الشباب

البحيرة

اخبار مصر

تحرش

كفر الدوار

اخبار الحوادث




لا تفوتك
شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة