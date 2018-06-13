ضبط لحوم ودواجن فاسدة بحى باب الشعرية فى حملة مكبرة

كتب سيد الخلفاوى

وجه اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، رؤساء الأحياء بالاستعداد جيدا لعيد الفطر المبارك، وتنفيذ حملات مستمرة على المحال والأسواق للرقابة على السلع وصلاحيتها.

وفى السياق شنت الأجهزة التنفيذية لحى باب الشعرية حملات بيطرية وتموينية لمراجعة سلامة الأغذية بالمجمعات والمحال، وأسفرت تلك الحملات عن غلق محل لبيع الاسماك بشارع الجد لمخالفته شروط الترخيص، وغلق محل لبيع الدواجن حيث تم ضبط هياكل مجهولة المصدر واطباق بانيه مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية لحى روض الفرج برئاسة اللواء وليد عبد الحميد حملة من قبل إدارة الطب البيطرى والصحة وإدارة الإشغالات على محلات الاسماك بشارع على أمين عبده وشارع بديع وتم التأكد من صحة المعروضات كما تم إعدام الغير صالح منها وتحرير المحاضر الازمة للمخالفين.