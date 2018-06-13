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ضبط عامل لاتهامه بتزوير المحرارات الرسمية فى سوهاج

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:13 ص
ضبط عامل لاتهامه بتزوير المحرارات الرسمية فى سوهاج اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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تمكن فرع بحث قطاع الأحوال المدنية بسوهاج من القبض على عامل لقيامه بتزوير المحررات الرسمية واصطناع إيصالات محرارات وأختام وأكلاشيهات لاستخدامها فى التزوير.

تلقى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغا من قسم شرطة أول سوهاج يفيد بورود محضر محرر بمعرفة فرع بحث قطاع مصلحة الأحوال المدنية بسوهاج يتضمن ضبط "على.ع" 46 عامل يقيم بمنطقة غرب الكوبرى دائرة القسم لقيامه بتزوير المحررات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات واستهداف المتحرى عنه عثر بمسكنه على عدد من الدفاتر مدون عليها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وعدد آخر مدون عليه النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية لا يوجد عليها ثمة أختام ويشتبه فى كونها مزورة ودفاتر لذات النقابة عليها خاتم مطموس وأكلاشيه يفيد سعرها أربعون جنيهاً معدة للبيع ويشتبه فى كونها مزورة.

كما تم ضبط 4 أجهزة ترقيم لتسجيل أرقام مسلسلة على الدفاتر المضبوطة وأكلاشيه يقرأ 4 جنيهات رسم انضمام، 36 جنيها رسم اشتراك، 40 جنيها فقط لا غير، وكذا خاتم مطموس وهو ذات الخاتم المستعمل فى تجهيز الدفاتر المعدة للبيع و2 سلاح أبيض و2 نموذج رقم 9 والخاص بالنقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى واستصلاح الأراضى بسوهاج، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية و2 نموذج رقم 10 ومحضر اجتماع مجلس الإدارة للدورة النقابية 2018/2022 و2 نموذج رقم 11 خاص بذات النقابة، كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة اللجنة، 5 بطاقات شخصية للمذكور  مبلغ 2540 جنيهاً.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف باصطناع تلك الإيصالات والمحررات والأختام والاكلاشيهات لاستخدامها فى التزوير، وأن المبلغ المالى من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع وقيد المحضر برقم 42 أحوال القسم بتاريخه وجارى العرض على النيابة العامة.


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