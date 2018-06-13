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الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:57 م
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ضبط عاطل خنق طالبا حتى الموت واستولى على دراجته البخارية بالمنوفية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:03 م
ضبط عاطل خنق طالبا حتى الموت واستولى على دراجته البخارية بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت مديرية أمن المنوفية من كشف لغز العثور على جثة طالب بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

 

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بأنه الحاقا للواقعة المحرر بها المحضر رقم 5750 ادارة مركز قويسنا، لسنة 2018 بشأن العثور على جثة لشاب فى العقد الثانى بالمنطقة الرابعة بقويسنا مرتديا ملتبسة كاملة ولا يوجد بها أى إصابات.

 

تم اتخاذ إجراءات النشر عن الجثة وتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة وحدة مباحث قويسنا وتحت إشراف العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، لتحديد هوية الجثة المعثور عليها وتوصلت جهود البحث إلى أن الجثة ل " محمد عادل محمد عبدالقادر" 16 سنة، طالب ومقيم بمنشأة دخلو التابعة لمركز قويسنا.

 

وباستدعا والد المتوفى تعرف على الجثة، وقرر أن نجله خرج مساء 10 يونيو الجارى، مستقلا دراجته الباخارية، ولم يعود.

 

وبمطابقة الصفة التشريحية تبين أن الوفاة بسبب الخنق تطوير خطة البحث وإعادة معاينة مكان العثور على الجثة، والاستعانة بخبراء العدالة الجنائية وحصر وفحص علاقات وخلافات المجنى عليه، وحصر وفحص المسجلين، وذلك المعلومات والمعروف عنهم ارتكاب مثل هذه الوقائع، والنشر عن الدراجة البخارية والهاتف المحمول.

 

وبعد تقنين الإجراءات توصلت جهود فريق البحث إلى أن المجنى عليه شوهد فى وقت معاصر لاختفائه بمرافقة " م ف م " 18 سنة، عاطل ومقيم بعرب أبو ذكرى دائرة المركز وأنه وراء ارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

 

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بأنه استدرج المجنى عليه بحجة توصيله بالدراجة البخارية، وقام بتهديد بالسلاح "سكين" ثم ألقاها أرضا وكتم أنفاسه حتى تأكد أنه فارق الحياة ثم قام بالاستيلاء على الدراجه البخارية والهاتف المحمول.

 

وبإرشاد المتهم تم ضبط دراجة بخارية بدون لوحات معدنية تحمل شاسية رقم 7940784 وكذا هاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

 


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