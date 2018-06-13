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ضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بأسوان

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:33 م
ضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بأسوان مخدرات - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكثفة فى مختلف القطاعات، وتمكنت من ضبط أسلحة ومواد مخدرة وتحرير محاضر تموينية ومخالفات مرورية وغير ذلك.

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تمكنت المباحث من ضبط "محمد.ح" 39 سنة، عاطل، ويقيم دائرة مركز إدفو، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش و6 طلقات من ذات العيار و180 قرص مخدر، وضبط "محمود.ع" 27 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز كوم أمبو، وبحوزته سلاحين ناريين عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 مللى وفرد روسى محلى الصنع، وضبط "أحمد.ع" 19 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز نصر النوبة، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 300 جرام و25 قرص مخدر، وضبط "مصطفى.م" 32 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم ثان أسوان، وبحوزته 300 قرص مخدر.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 742  حكم، من بينهم 136 حكم حبس جزئى، و28 حكم حبس مستأنف، و415 أحكام غرامات، و160 مخالفات، و7 أحكام سرقة تيار كهربائى.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 22 قضية تموينية، منهم قضية سلع مهربة جمركيا "سجائر"، وقضية سلع منتهية الصلاحية، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و2 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و3 قضية بيع سلع بأزيد من السعر الرسمى، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، تم ضبط عدد من القضايا بإجمالى 332 مخالفة متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم الآداب العامة، بإجمالى 5 قضايا متنوعة، وفى مجال ضبط القضايا المرورية، ضبط 518 مخالفة مرورية متنوعة.


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