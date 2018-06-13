صور.. أمطار غزيرة تضرب فرنسا وشلل تام بالحركة المرورية

كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

شهدت مقاطعة ساليس دى بيرن جنوب غرب فرنسا، اليوم الأربعاء أمطار غزيرة وفيضانات أدت إلى شلل تام بالحركة المرورية. وأوضحت الصور حالة من الفوضى فى شوارع المقاطعة بعد ارتفاع مناسيب المياه إلى مستويات عالية. وتواصل قوات الدفاع المدنى بالمقاطعة ببذل أقصى جهد لإنقاذ أى عالقين داخل المنازل بعدما غمرت المياه مئات البيوت والمنازل.

ارتفاع فى مناسيب المياه

ارتفاع فى منسوب المياه بالمقاطعة

ارتفاع فى منسوب المياه

المياه تغمر البيوت والمحلات

المياه تغمر البيوت والمنازل

المياه تغمر الشوارع

أمطار غزيرة فى فرنسا

أمطار وفيضانات

إنقاذ العالقين

جانب من الأمطار والفيضانات

محاولات شفط المياه



