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الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:00 م
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صور.. أمطار غزيرة تضرب فرنسا وشلل تام بالحركة المرورية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:20 م
صور.. أمطار غزيرة تضرب فرنسا وشلل تام بالحركة المرورية أمطار غزيرة فى فرنسا
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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شهدت مقاطعة ساليس دى بيرن جنوب غرب فرنسا، اليوم الأربعاء أمطار غزيرة وفيضانات أدت إلى شلل تام بالحركة المرورية.

وأوضحت الصور حالة من الفوضى فى شوارع المقاطعة بعد ارتفاع مناسيب المياه إلى مستويات عالية.

وتواصل قوات الدفاع المدنى بالمقاطعة ببذل أقصى جهد لإنقاذ أى عالقين داخل المنازل بعدما غمرت المياه مئات البيوت والمنازل.

ارتفاع فى مناسيب المياه
ارتفاع فى مناسيب المياه

 

ارتفاع فى منسوب المياه بالمقاطعة
ارتفاع فى منسوب المياه بالمقاطعة

 

ارتفاع فى منسوب المياه
ارتفاع فى منسوب المياه

 

المياه تغمر البيوت والمحلات
المياه تغمر البيوت والمحلات

 

المياه تغمر البيوت والمنازل
المياه تغمر البيوت والمنازل

 

المياه تغمر الشوارع
المياه تغمر الشوارع

 

أمطار غزيرة فى فرنسا
أمطار غزيرة فى فرنسا

 

أمطار وفيضانات
أمطار وفيضانات

 

إنقاذ العالقين
إنقاذ العالقين

 

جانب من الأمطار والفيضانات
جانب من الأمطار والفيضانات

 

محاولات شفط المياه
محاولات شفط المياه

 


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