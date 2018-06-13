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الأربعاء، 13 يونيو 2018 05:20 ص
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صحة الجيزة ترفع حالة الطوارئ.. وتؤكد: حملات مستمرة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع

الأربعاء، 13 يونيو 2018 05:00 ص
صحة الجيزة ترفع حالة الطوارئ.. وتؤكد: حملات مستمرة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع سلع غذائية - أرشيفية
كتب إبراهيم سالم
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قال الدكتور هشام كامل، وكيل وزارة الصحة والسكان بالجيزة، إن المديرية تكثف حملاتها اليومية على الأسواق لمراقبة جودة المنتجات المطروحة بالمجمعات وصلاحيتها للاستخدام الأدمى، ومنع انتشار السلع منتهية الصلاحية التى قد تسبب أضرارا كبيرة.
 
وأضاف كامل فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة استعدادا لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وتم التأكيد على خلو ثلث أسرة المستشفيات تحسبا لأية طوارئ قد تنتج خلال احتفالات عيد الفطر، إلى جانب التأكيد على بنوك الدم من توافر كافة الكميات بالمستشفيات تحسبا لأية طوارئ قد تنتج.
 

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