شريف إسماعيل يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتسيير أعمال الحكومة برقية تهنئة إلى فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكان نصها كالتالى:

فضيلة الأمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب

شيخ الأزهــــــر

يطيب لى أن أبعث إلى فضيلتكم أسمى آيات التهانى وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن تنعم شعوب الامة العربية والاسلامية بالأمن والأمان وتحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.