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سول: وقف التدريبات المشتركة مع أمريكا قد يكون ضروريا

الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:07 ص
سول: وقف التدريبات المشتركة مع أمريكا قد يكون ضروريا رئيس كوريا الجنوبيه
رويترز
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نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن وقف التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة قد يكون ضروريا لتسهيل المحادثات الخاصة بنزع سلاح كوريا الشمالية النووى.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء عقب القمة التاريخية مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة، إنه سيوقف التدريبات العسكرية الاعتيادية مع كوريا الجنوبية التى وصفها بأنها "استفزازية للغاية" وباهظة التكلفة.

 

 


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