سكاى نيوز: مسافة قليلة تفصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة عن مطار الحديدة

أيمن رمضان

أكد مراسل فضائية "سكاى نيوز" عربية أن مسافة قليلة تفصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة عن مطار الحديدة، مشدداً على فرار عدد من مسلحى ميليشيات الحوثى التابعة لإيران من جبهات القتال فى الحديدة باتجاه قراهم.

وأكد مراسل فضائية "سكاى نيوز" عربية، على أن قوات الشرعية وألوية العملاقة بإسناد من قوات التحالف العربى تستهدف أكد مراسل فض تحصينات ميليشيات الحوثى فى المزارع المحيطة بمدينة الحديدة.

وكان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، دعا منذ قليل لحسم معركة الحديدة وإنقاذ سكانها من كارثة إنسانية، وتابع:"لا يمكن أن نسمح بإطالة أمد الحرب التى أشعلتها الميليشيات الانقلابية".

وأضاف الرئيس اليمنى فى بيان له منذ قليل قائلا: "قدمنا تنازلات كثيرة لتجنب الحل العسكرى فى الحديدة لكن الميليشيات تعنتت".