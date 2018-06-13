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سقوط 3 متهمين بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة بالإسماعيلية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:13 ص
سقوط 3 متهمين بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة بالإسماعيلية حبس
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 3 متهمين، بحوزتهم كميات من الحشيش والأقراص المخدرة، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان  اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "ايهاب.أ.ع"38 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته 130 قرص مخدر وقطعة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم"هانى.ع.م"28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته 150 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.خ.ح"33 عاما مندوب مبيعات مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 10 جرام.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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