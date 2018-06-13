رئيس منظمة التجارة العالمية يحذر من تباطؤ عالمى إذا تصاعد النزاع التجارى

رويترز

حذر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من أن الاقتصاد العالمى قد يتأثر سلبا إذا تصاعد الصراع التجارى بين الولايات المتحدة ودول أخرى مشيرا إلى أن هناك مؤشرات بالفعل على حدوث هذا الأمر.

وردا على سؤال حول المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى، قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو لصحيفة هاندلسبلات اليومية الاقتصادية "بالتأكيد. إذا تصاعد النزاع التجارى، فهناك تهديد بتراجع عالمى ونحن نرى بالفعل مؤشرات على أن هذا المسار النزولى بدأ بالفعل".

وقال إن من المهم مواصلة الحوار لتجنب التصعيد.