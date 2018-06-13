رئيس حماية المستهلك يتفقد محطة مصر للإطمئنان على توافر تذاكر القطارات (صور)

كتب مدحت وهبة

قام اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، مساء اليوم الأربعاء بزيارة إلى محطة مصر برمسيس للاطمئنان على توافر تذاكر القطارات وبيعها بالسعر الرسمى فى ظل توافد الكثير من المواطنين على شبابيك التذاكر قبل عيد الفطر بيوم حيث امتدت الطوابير لمسافات طوبية أمام منافذ بيع التذاكر.

وتحدث رئيس جهاز حماية المستهلك للمواطنين وأطمأنهم على توافر التذاكر، كما قام بالتنسيق مع المسؤولين فى هيئة السكه الحديد لتوفير عربات إضافية بالقطارات خاصة فى ظل حرص الكثير من المواطنين على استقلال القطارات لقضاء احازة العيد فى وطنهم.

وأكد اللواء راضى عبد المعطى على حرص جهاز حماية المستهلك فى التواصل مع الجهات والهيئات المعنية فى توفير الخدمات وتذليل اى عقبات تواجه المواطنين، إضافة الى العمل على حل المشاكل التى تواجههم ،لافتا الى انه تم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة حالة الاسواق خلال ايام عيد الفطر المبارك كما سيقوم الجهاز المستهلك، بتلقى شكاوى المواطنين على الواتس أب برقم 01281661880 ذلك فى إطار مصلحة المستهلك فى شراء السلع بأمان، والتصدى لحالات الغش، فى خدمة مباشرة مع المواطنين فى تلقى شكاواهم .



رئيس جهاز حماية المستهلك يطمئن على توافر تذاكر القطارات (1)



رئيس جهاز حماية المستهلك يطمئن على توافر تذاكر القطارات (2)



رئيس جهاز حماية المستهلك يطمئن على توافر تذاكر القطارات (3)



رئيس جهاز حماية المستهلك يطمئن على توافر تذاكر القطارات (4)