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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:32 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر الدكتور القس أندريه زكى رئيس الهيئة الإنجيلية
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بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء نصها:
"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية مقرونةً بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وإذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة، ندعو الله أن يعيده على سيادتكم بوافر الصحة ودوام السعادة وعلى شعب مصر العظيم الاستقرار والأمان. وكل عام وسيادتكم بخير".
 
كما بعث أيضًا ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس النائب السيد الشريف والنائب سليمان وهدان، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والتعليم والزراعة والثقافة، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.
 
كما قدم بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك بمصر غبطة البطريرك إبراهيم اسحق التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك. 
 
وقال البطريرك إبراهيم إسحق في برقية التهنئة، باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة مليئة بالسلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها.
 
 

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