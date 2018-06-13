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"ترامب" يصف " روبرت دى نيرو" بـ"محدود الذكاء بشدة"

الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:11 ص
"ترامب" يصف " روبرت دى نيرو" بـ"محدود الذكاء بشدة" روبرت دى نيرو
(رويترز)
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رد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على روبرت دى نيرو ووصفه بأنه شخص "محدود الذكاء بشدة" بعدما هاجم الممثل الحاصل على جائزة أوسكار الرئيس الأمريكى بألفاظ نابية فى البث التلفزيونى الحى لتوزيع جوائز تونى المسرحية فى نيويورك.

وبعد يومين من الانتقاد الشديد الذى وجهه دى نيرو على خشبة المسرح قال ترامب إنه شاهد مقطع الفيديو "وأعتقد حقا أنه كان مخمورا"، ولم يرد ممثلون عن دى نيرو على طلب للتعليق.

واستخدم دى نيرو، وهو أحد الممثلين الأمريكيين الذين يحظون باحترام كبير، اللفظ النابى مرتين ضد ترامب يوم الأحد، وسط صياح وتصفيق حماسى من الجمهور الذى ضم ممثلين ومخرجين ومنتجين مسرحيين فى مسرح راديو سيتى ميوزيك فى نيويورك.

ونقلت كلمات دى نيرو بطل فيلم (ريجينج بول) مع تغطية على الصوت لحجب كلمات السباب لملايين المشاهدين لشبكة (سي.بي.إس) فى المنازل.

واعتلى دى نيرو المسرح لتقديم مغنى الروك بروس سبرينجستين. وقال دون أى تمهيد "سأقول شيئا واحدا" واستخدم لفظا نابيا موجها لترامب.

كان ترامب وقت البث المباشر لحفل توزيع الجوائز من برودواى فى طريقه إلى سنغافورة للاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. وكتب ترامب فى تعليق على تويتر "شاهدته الليلة الماضية وأعتقد حقا أنه ربما كان مخمورا" ووصف دى نيرو بأنه "شخص محدود الذكاء بشدة".

وتابع قائلا "أظن أنه لا يدرك أن الاقتصاد فى أفضل حالاته وأن التوظيف عند أعلى مستوياته، وأن العديد من الشركات يعود إلى بلدنا".

ووجه دى نيرو الليبرالى الانتقادات لترامب الجمهورى على نحو متزايد فى فعاليات أصغر خلال العام المنصرم، لم يكن أى منها بمستوى حفل توزيع جوائز تونى أو حجم متابعيه.

 


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