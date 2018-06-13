تجديد حبس 4 متهمين بتقديم رشوة لأمين شرطة بمطار القاهرة 45 يوما

كتب أحمد حسنى

جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، حبس 4 متهمين 45 يوما، لاتهامهما بتقديم رشوة لأمين شرطة لتهريب أموال خارج البلاد.

صدر القرار بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأسندت النيابة للمتهمين السيد أحمد، ويوسف ناصر، وصلاح عبد الرحمن، وكريم محمد، تهمة تقديم رشوة لــ محمد حمد أمين شرطة بإدارة تأمين وتفتيش الركاب بمطار القاهرة الدولى، لتسهيل تهريب عملات ومبالغ مالية خارج البلاد، فى القضية التى حملت رقم 997 لسنة 2018 إدارى النزهة.