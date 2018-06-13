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تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل حارس شركة بترول فى الواحات لجلسة دور أكتوبر

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:25 م
تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل حارس شركة بترول فى الواحات لجلسة دور أكتوبر محكمة - أرشيفية
كتب ــ أحمد إسماعيل
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أجلت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد نصر سيد أحمد، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة  بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، محاكمة 4 متهمين بقتل حارس بشركة بترول، فى القضية رقم 1364 جنايات الواحات البحرية التابعة لنيابات 6 أكتوبر لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع .   

صدر القرار بعضوية المستشارين علاء الدين محمد ووائل أحمد أبو ضيف.

وأحال المحامى العام لنيابات 6 أكتوبر، 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل"راضى.م"، 44 سنة، حارس إحدى شركات البترول بالواحات البحرية، لوجود خلافات سابقة بينهم للتسابق على حراسة أحد مواقع إحدى شركات البترول.

جاء فى أمر الإحالة ترصد المتهمين للمجنى عليه بالطريق العام، وأعدوا أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وأطلقوا نحوه وابلاً من الرصاص فسقط أرضًا إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، فانهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، وأطلق المتهم الأول وابلاً من الأعيرة النارية، لمنع المارة من مساعدته، فتوفى فى الحال بعد إصابته بعدة طعنات نافذة بأماكن متفرقة من جسده.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد للمتهمين "على.س.ع" هارب، و"خير الله.س.ع" هارب، و"مرعى.س.ع" هارب، و"عبدالنبى.ع" صاحب كافتيريا.

 

 

 


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