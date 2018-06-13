بنك ناصر: 114 مليون جنيه قروض اجتماعية لسد احتياجات المواطنين

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، على أن البنك يعمل فى وظيفة اجتماعية تحدد أهدافه وتميزه عن غيره من الأجهزة الأخرى فى نفس المجال الاجتماعى، حيث يستهدف البنك توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى فى شتى المجالات لتشمل اكبر عدد من المواطنين، مما يؤثر ايجابا فى مسيره التنمية المستدامة التى تعمل الدولة جاهدة على تفعيلها ليس اقتصاديا فحسب بل اجتماعيا على وجه الخصوص.

وأضاف شريف فاروق، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن البنك قام بتقديم قروض اجتماعية للمواطنين بما يقرب من 114 مليون جنيه من خلال كافة فروع البنك البالغ عددها 93 فرعا بهدف المساهمة فى سد احتياجات المواطنين التى تطرأ عليهم لحدوث ظروف قد تكون خارجة عن ارادتهم سواء كان للعلاج أو لاجراء عمليات جراحية، أو لزواج الأبناء، أو لمصروفاتدخول المدارس، أو للحالات الملحة كالوفاة أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو غيرها.

واستعرض فاروق القروض الاجتماعية المقدمة منذ 1/7/2017 وحتى 31/3/2018 حيث أوضح أنه تم منح مبلغ مايقرب من 11 مليونا و750 ألف جنيه قروضا للعلاج واجراءالعمليات استفاد منها 2883 مستفيد، كما تم منح 98 مليونا و100 ألف جنيه تقريبا قرض زواج استفاد منها 19 ألفا و 770 مستفيدا، كذلك تم منح 160 ألف جنيه تقريبا قروض مصروفات مدارس استفاد منها 104 مستفيدين، هذا بالاضافة إلى ما تم منحه من قروض للحالات الملحة باجمالى 3 ملايين و790 ألف جنيه لعدد 932 مستفيدا.

وأوضح فاروق، أن المستندات المطلوبة لتلقى القروض الاجتماعية بضمان المرتب أو المعاش هى أن يقدم طالب القرض طلبا بنوع القرض الراغب فيه وتحويل القسط الشهرى أوالمرتب أو المعاش على البنك، بالإضافة إلى ضامن حكومى، وبالنسبة لقرض الزواج تقديم وثيقة الزواج على أن لا يكون قد مر عليها أكثر من 7 سنوات حتى تاريخ تقديم طلب القرض.