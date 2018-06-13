بنك ناصر يحقق نتائج غير مسبوقة فى الربع الثالث من العام المالى 2017/2018

صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه طبقا لمؤشرات الأداء عن الربع الثالث من العام المالى 2017/2018 قد حقق بنك ناصر الاجتماعى نتائج غير مسبوقة مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى السابق حيث بلغت ميزانية البنك 15.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه عن العام الماضى، وبفائض محقق عن تلك الفترة مبلغ 701 مليون جنيه بزيادة قدرها 399 مليون جنيه عن الفترة المماثلة.

وانطلاقا من سعى البنك لتحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية، فقد بلغ المنصرف فى مجالات نشاط التكافل الاجتماعى للبنك حتى 31/3/2018 مبلغ 560 مليون جنيه لـ 1.2 مليون مستفيد بزيادة قدرها 176 مليون جنيه عن الفترة المماثلة، حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا لعدد 23 ألف مستفيد بمبلغ 27 مليون جنيه منها مبلغ 7 مليون جنيه دعم للمجال الصحى بالدولة بشراء بعض الأجهزة الطبية لعدد من المستشفيات الجامعية التى تقدم خدمة العلاج المجانى للمرضى غير القادرين، وتم منح قروض حسنة لمحدودى الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة لـ 30 ألف مستفيد بمبلغ 175 مليون جنيه بزيادة قدرها 70 مليون جنيه عن الفترة المماثلة منها تمويل مشروعات إنتاجية للمرأة المعيلة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك لـ 1.2 مليون مستفيد مبلغ 355 مليون جنيه بزيادة قدرها 96 مليون جنيه عن الفترة المماثلة، بالإضافة لما سبق وإعمالا لدور البنك فى تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين من صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك ، فقد بلغ المنصرف من الصندوق حتى 31/3/2018 مبلغ 379 مليون جنيه لعدد 308 ألف مستفيد بزيادة قدرها 168 مليون جنيه عن الفترة المماثلة.

وفى مجال النشاط المصرفى للبنك فقد بلغ إجمالى المنصرف من التمويلات المختلفة التى قدمها البنك لعملائه لـ 124 ألف مستفيد حتى 31/3/2018 مبلغ 5.949 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.668 مليار جنيه، منها منح تمويلات إسكان لفئة محدودى الدخل بمبلغ 3.522 مليار جنيه لـ 72 ألف مستفيد، وكذا منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل بمبلغ 2.241 مليار جنيه لـ51 ألف مستفيد، وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة للمواطنين بمبلغ 173 مليون جنيه لـ 538 مستفيد، وتمويل تأثيث شقة الزوجية بمبلغ 13 مليون جنيه لـ 283 مستفيد.

وفى إطار الخطة الشاملة لتطوير فروع البنك المنتشرة فى مختلف المحافظات والعمل على تقديم خدمة متميزة للعملاء ونشر خدمات البنك الاجتماعية والمصرفية وتطوير فروعه وافتتاح فروع جديدة، فقد تم الانتهاء من تطوير سبعة فروع ، وهى فرع الإسماعيلية ـ فرع السادات ـ فرع أسوان ـ فرع مطاي بالمنيا ـ فرع الكينج مريوط ـ فرع الفيوم ـ فرع أحمد عرابى بالإسكندرية، كما أنه جارى متابعة إنتهاء أعمال استلام عدد آخر من الفروع المطورة حيث يستهدف البنك تنفيذ التطوير لكافة الفروع وعددها 93 فرعا فى كافة أنحاء الجمهورية .

واختتمت غادة والي بأن ذلك يأتى ضمن خطة الشمول المالى التى ينفذها البنك بدعم فنى من البنك المركزى وتنفيذا لاستراتيجية الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى.