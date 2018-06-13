برتوكول تعاون بين "التعليم" وجامعة الزقازيق لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة

فى إطار التوجه الرئاسى بدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عام لذوى الإعاقة، واهتمام ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتربية الخاصة، صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى للوزارة، إن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام وقع نائبًا عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون مع الدكتور عادل عبد الله عميد كلية علوم ذوى الإعاقة نائبًا عن الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق.

وأكد حجازى، أن البروتوكول يهدف إلى تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة فى مجال التربية الخاصة، وتقديم مستوى تعليمى متميز للطلاب ذوى الإعاقة، وتدريب عدد من المعلمين الموكل لهم التعامل مع الطلاب، وتقديم خدمات استشارية متخصصة لذوى الإعاقة، وحل المشكلات السلوكية والنفسية والتعليمية للطلاب ذوى الإعاقة، وكذا العمل على دمج ذوى الإعاقة البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعى، وتقديم الدعم الفنى لمعلمى ومدارس التربية الخاصة والمدارس الدامجة من خلال كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.

وأضاف حجازى، أن هذا البروتوكول يعد هو الأول من نوعه الذى يعقد مع جامعة متخصصة فى علوم ذوى الإعاقة، ويفتح آفاق جديدة فى مجال دعم القوى العاملة بمدارس التربية الخاصة ومدارس الدمج، وإجراءات القبول بتلك المدارس.

وتم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور إيهاب الببلاوى وكيل كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، والدكتور أحمد آدم مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، والدكتور عبد الستار شعبان مدير عام تنمية التربية الخاصة، وعبير أنور مدير الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى، وعدد من أعضاء الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، بالإضافة إلى وفد من جامعة الزقازيق، وأساتذة كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل.