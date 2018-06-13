video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:56 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

برتوكول تعاون بين "التعليم" وجامعة الزقازيق لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:03 م
برتوكول تعاون بين "التعليم" وجامعة الزقازيق لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
فى إطار التوجه الرئاسى بدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عام لذوى الإعاقة، واهتمام ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتربية الخاصة، صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى للوزارة، إن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام وقع نائبًا عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون مع الدكتور عادل عبد الله عميد كلية علوم ذوى الإعاقة نائبًا عن الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق.
 
وأكد حجازى، أن البروتوكول يهدف إلى تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة فى مجال التربية الخاصة، وتقديم مستوى تعليمى متميز للطلاب ذوى الإعاقة، وتدريب عدد من المعلمين الموكل لهم التعامل مع الطلاب، وتقديم خدمات استشارية متخصصة لذوى الإعاقة، وحل المشكلات السلوكية والنفسية والتعليمية للطلاب ذوى الإعاقة، وكذا العمل على دمج ذوى الإعاقة البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعى، وتقديم الدعم الفنى لمعلمى ومدارس التربية الخاصة والمدارس الدامجة من خلال كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.
 
وأضاف حجازى، أن هذا البروتوكول يعد هو الأول من نوعه الذى يعقد مع جامعة متخصصة فى علوم ذوى الإعاقة، ويفتح آفاق جديدة فى مجال دعم القوى العاملة بمدارس التربية الخاصة ومدارس الدمج، وإجراءات القبول بتلك المدارس.
 
وتم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور إيهاب الببلاوى وكيل كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، والدكتور أحمد آدم مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، والدكتور عبد الستار شعبان مدير عام تنمية التربية الخاصة، وعبير أنور مدير الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى، وعدد من أعضاء الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، بالإضافة إلى وفد من جامعة الزقازيق، وأساتذة كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعلان عينة تصحيح امتحان إنجليزى الثانوية العامة غدا.. رئيس الامتحانات: أى قرار لصالح الطلاب سيكون وفقا لنسبة النجاح فى العينة.. رضا حجازى: لجنة الغش بسوهاج اتمسكت بـ"الضبة والمفتاح".. و"الغشاش مش بيطلع الأول"

95.8 % نسبة النجاح فى "عربى الثانوية".. و866 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية

التعليم

ذوى الإعاقة




لا تفوتك
وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة