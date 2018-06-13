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بدء سماع الشهود فى إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء"

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:33 م
بدء سماع الشهود فى إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء" أحمد دومة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود فى فى إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

 

وقبل بدء الجلسة سمحت المحكمة بأعضاء من الاتحاد الأوربى بحضور الجلسة، وأكد ممثل النيابة حضور المصور أحمد عبد الفتاح المصور بجريدة المصرى اليوم وكريم صبحى الصحفى باليوم السابع.

 

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.

 

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.


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