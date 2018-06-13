انتحار طالبة ثانوى عام بتناول أقراص سامة بسبب الامتحانات فى الدقهلية

أنهت طالبة بالثانوية العامة حياتها بالدقهلية بتناولها قرص كيماوى سام بسبب الامتحانات.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة شربين، من مستشفى شربين العام بوصول "نادية ص. أ"، 19 سنة طالبة"، جثة هامدة "إدعاء تناول مادة غير معلومة"، وبسؤال والدها عامل، أكد تناول ابنته قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال لمرروها بحالة نفسية سيئة بسبب الامتحانات، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية، كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.