النتائج النهائية للانتخابات البلدية فى تونس تؤكد فوز القوائم المستقلة

أ ف ب

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأربعاء النتائج النهائية لأول انتخابات بلدية فى تونس بعد الثورة والتى أظهرت فوز القوائم المستقلة بأكبر عدد من المقاعد.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلى المنصرى فى مؤتمر صحافى ان القوائم المستقلة المشاركة فى الانتخابات حصلت على 2373 مقعدا تليها حركة النهضة مع 2139 مقعدا وبعدها حزب الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، "نداء تونس" ب 1600 مقعد ثم الجبهة الشعبية ب261 مقعدا.

كما حصل "التيار الديمقراطي" على 205 مقاعد وحزب "مشروع تونس" على 124 مقعدا وحزب "آفاق تونس" على 93 مقعدا.

وشهدت تونس انتخابات بلدية فى 6 مايو الماضى كانت الاولى بعد الثورة وشهدت عزوفا عن التصويت.

ورفض القضاء الإدارى 43 طعنا كانت تقدمت بها الأطراف المشاركة فى الانتخابات لأسباب تخص "الجانب الشكلى فى تقديم الطعون" وفقا لرئيس الهيئة.

ومن المنتظر أن يبدأ انتخاب المجالس البلدية هذا الصيف.

وتابع المنصرى "عند نشر القرارات الترتيبية بالرائد الرسمى (الجريدة الرسمية) ينطلق آجال احتساب 21 يوما ويدعو المحافظ لانتخاب رئيس المجلس البلدى ونائبيه".

وأكد المنصرى ان الهيئة بدأت بنشر النتائج الرسمية فى الجريدة الرسمية وبيّن أن هناك فريقا مكلفا بالتدقيق قبل نشرها لتفادى الأخطاء.

وشهدت الانتخابات البلدية عزوفا واضحا للناخبين خصوصا من فئة الشباب حيث بلغت النسبة النهائية للمشاركة 35,6 فى المئة من أصل 5,3 مليون ناخب مسجل فى بلد يبلغ عدد سكانه 11,4 مليون.

وستمكن هذه الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التى نص عليها الدستور التونسى وهى من مطالب الثورة التى انطلقت من المناطق المهمشة فى البلاد.

وصادق البرلمان نهاية ابريل الفائت على قانون الجماعات المحلية الذى سيمنح البلديات للمرة الاولى امتيازات لمجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.

وتنافست نحو 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلسا بلديا فى مختلف انحاء البلاد.وهناك 1055 قائمة حزبية و159 ائتلافية و860 مستقلة.