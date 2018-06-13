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"المالية" تقترض 900 مليون دولار لسداد التزامات "الكهرباء" بالعملة الأجنبية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 05:49 م
"المالية" تقترض 900 مليون دولار لسداد التزامات "الكهرباء" بالعملة الأجنبية عمرو الجارحى - وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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نجحت وزارة المالية فى الوصول إلى الاتفاق النهائى لتوفير تمويل لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر بمبلغ يعادل 900 مليون دولار أمريكى من خلال بنكى HSBC وCredit Suisse ومجموعة من البنوك المحلية والأجنبية.

 

وذكر بيان أصدرته اليوم وزارة المالية، أن الوزارة انتهت من التفاوض على هذا القرض بالفعل حيث تم توقيع اتفاقية القرض وكذلك إصدار الضمانة الخاصة بالقرض، مؤكدة أن ذلك يأتى استمرارًا لدور وزارة المالية لدعم قطاعات الدولة المختلفة خاصة قطاع الكهرباء، وحرصها على مساندة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.

 

واكد البيان، على أن قيمة القرض ستوجه لتمويل الالتزامات المستحقة بالعملة الأجنبية على الشركة القابضة وشركاتها التابعة وحتى تتمكن من تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية وتنفيذ المشروعات الحيوية المتعلقة بقطاع الكهرباء بما يسهم فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادى والاجتماعى المستهدفة فى جميع القطاعات على مستوى الدولة.

 

والجدير بالذكر أن القرض ينقسم إلى شريحتين الأولى بعملة اليورو وتبلغ 240 مليون يورو والثانية بالدولار وتبلغ 616.8 مليون دولار أمريكى وقد شارك 19 بنكا ومؤسسة تمويل فى القرض.


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