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الكرملين: بوتين يجتمع مع ولى العهد السعودى ويناقشان اتفاق النفط

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:25 ص
الكرملين: بوتين يجتمع مع ولى العهد السعودى ويناقشان اتفاق النفط المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
رويترز
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قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجتمع مع صاحب السمو ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان حن يزور روسيا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العام لكرة القدم.

وقال بيسكوف إن بوتين وولى العهد السعودى سيناقشان اتفاق خفض إنتاج النفط العالمى الذى تقوده السعودية وروسيا لكنهما لن يبحثا الخروج من الاتفاق.

وأضاف بيسكوف أن الأمير محمد بن سلمان من بين زعماء بلدان كثيرة سيزورون روسيا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.

 

 


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