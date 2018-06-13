video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:09 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

العراق يصدر أوامر باعتقال 20 شخصا فى تفجير بمعقل مقتدى الصدر ببغداد

الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:26 ص
العراق يصدر أوامر باعتقال 20 شخصا فى تفجير بمعقل مقتدى الصدر ببغداد الشرطة العراقية -أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قال التلفزيون العراقى إن مجلس القضاء الأعلى أصدر أوامر باعتقال 20 شخصا متهمين بالتورط فى تفجير أودى بحياة 18 شخصا فى معقل رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر فى بغداد.

وأمس الثلاثاء أعلن مقتدى الصدر وهادى العامرى المدعوم من إيران، اللذان احتلت كتلتاهما المركزين الأول والثانى على التوالى فى الانتخابات البرلمانية فى مايو، تشكيل تحالف سياسى بين الكتلتين.

وفى سياق متصل  ذكر التلفزيون العراقى  الاثنين الماضى ، أن محكمة أمرت بالقبض على 4 أشخاص متهمين بإشعال النار فى موقع استغلال صناديق الاقتراض الخاصة بالانتويات البر الألمانية التى تظهر فى مايو، واشتعلت النيران فى المخازن، وقد انتهى العمل الأسبوع الماضى قانونا يأمرراجع فرز الأصوات اليدوية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حيدر العبادى يعارض إعادة الانتخابات البرلمانية فى العراق

رئيس وزراء العراق: سنضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه زعزعة استقرار بلادنا

تركيا: سنبقى فى شمال العراق لحين القضاء على كل الجماعات الإرهابية

الجيش التركى يعلن تدمير 12 هدفا شمال العراق

العراق: القبض على 4 متهمين فى إشعال النيران بصناديق الاقتراع بينهم رجال شرطة

اخبار عربيه

العراق

القضاء العراقى

مقتدى الصدر

بغداد

تفجيرات

ارهاب




لا تفوتك
شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة