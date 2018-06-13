العراق يصدر أوامر باعتقال 20 شخصا فى تفجير بمعقل مقتدى الصدر ببغداد

رويترز

قال التلفزيون العراقى إن مجلس القضاء الأعلى أصدر أوامر باعتقال 20 شخصا متهمين بالتورط فى تفجير أودى بحياة 18 شخصا فى معقل رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر فى بغداد.

وأمس الثلاثاء أعلن مقتدى الصدر وهادى العامرى المدعوم من إيران، اللذان احتلت كتلتاهما المركزين الأول والثانى على التوالى فى الانتخابات البرلمانية فى مايو، تشكيل تحالف سياسى بين الكتلتين.

وفى سياق متصل ذكر التلفزيون العراقى الاثنين الماضى ، أن محكمة أمرت بالقبض على 4 أشخاص متهمين بإشعال النار فى موقع استغلال صناديق الاقتراض الخاصة بالانتويات البر الألمانية التى تظهر فى مايو، واشتعلت النيران فى المخازن، وقد انتهى العمل الأسبوع الماضى قانونا يأمرراجع فرز الأصوات اليدوية