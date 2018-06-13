"العامة للاستعلامات" تصدر عددا خاصا من دوريتها "رسالة القاهرة" لتوزيعها على الجمهور بروسيا

كتب محمد السيد

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات عددا خاصا بالألوان والطباعة الفاخرة من دوريتها « رسالة القاهرة» باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية لتوزيعها مجانا على جمهور مباريات كأس العالم لكرة القدم فى روسيا.

وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة أن نهائيات كأس العالم فى روسيا حدث رياضى كبير وهى، فى الوقت نفسه لقاء وتواصل حضارى وثقافى بين شعوب العالم ومناسبة سياحية واعلامية دولية كبرى، كان لابد من الاستفادة منها فى التعريف بمصر لكل الجماهير المشاركة فى هذا اللقاء العالمى والترويج للسياحة إلى مصر وتعزيز الصورة الذهنية الايجابية عنها لدى هذه الجماهير التى تمثل معظم شعوب وثقافات العالم.

من هذا المنطلق جاء هذا الإصدار الخاص بخمس لغات والذى تمت طباعة ـعداد كبيرة منه فى القاهرة وآلاف اخرى من النسخ الورقية والالكترونية تمت طباعتها فى روسيا وبدأ توزيعها وعرضها على الشاشات الإعلامية فى المدن التى يتواجد فيها المنتخب المصرى.

وأضاف رشوان ان الشعب الروسى استقبل النسخ الصادرة باللغة الروسية باهتمام، حيث يبدأ غلاف المجلة بصورة لمنتخب مصر وخلفه الأهرامات أبرز معالم مصر السياحية والاثرية .. وفى الداخل تتضمن المجلة قسمين الأول منهما عن الرياضة المصرية يسجل تاريخ وانجازات كرة القدم فى مصر عالميا وقاريا للمنتخب والأندية ورسوم تعريفية بكل حصاد مصر الرياضى فى مختلف الألعاب خاصة فى الدورات الاوليمبية كما يتضمن ملفا خاصا عن اللاعب محمد صلاح تحت عنوان: قصة طموح ..ثم تعريفا وافيا بالبيانات والصور عن كل لاعب فى منتخب مصر وكذلك أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب .. وأخيرا يشمل هذا القسم تقريرا مدعوما بالرسوم وصور النقوش عن الرياضة عند قدماء المصريين الذين مارسوا مختلف الألعاب الرياضية بما فى ذلك لعبة شديدة الشبه بكرة القدم الحالية.

أما القسم الثانى من المجلة فقدم للقراء معلومات شاملة عن مصر فى كل المجالات مثل التاريخ والحضارة والموقع والسكان والنظام السياسى بكل مؤسساته والسياسة الخارجية والاقتصاد والثقافة المصرية بكل مكوناتها وكذلك المجتمع المصرى مع ملف موسع بالصور والمعلومات عن المقومات السياحية المصرية وعناصر الجذب السياحى التى نمتلكها ..الى جانب العديد من المعلومات الاخرى التى تقدم صورة متكاملة عن مصر..

كما أصدر رئيس هيئة الاستعلامات توجيهاته للمستشار الإعلامى التابع للهيئة فى روسيا بتوزيع آلاف النسخ مجانا للجمهور الذى سيحضر مباريات منتخب مصر حسب اللغات المختلفة حيث ستوزع نسخ باللغة الاسبانية على جمهور اوراجوى خلال مباراتهم معنا وكذلك النسخ باللغة الروسية على الجمهور الروسى واللغات الاخرى تتاح مجانا لسائر الجماهير الموجودة من مختلف دول العالم.

غلاف رسالة القاهرة اسبانى

غلاف رسالة القاهرة انجليزى

غلاف رسالة القاهرة روسي

غلاف عربي