السجن 5 سنوات وغرامة 100ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بقنا

قنا – هند المغربى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، على عاملين بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

تعود أحداث القضية إلى 2 مارس 2018، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين فى الواقعة المقيدة برقم 621 لسنة 2018 كلى قنا، ضد "حسين.م.ع"، و"عبدالناصر.ع.م"، تهمة حيازة كمية من الأقراص المخدرة " ترامادول"، بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت فيها برقم 3047 لسنة 2018، جنايات أبوتشت، إلى محكمة الجنايات، التى قضت برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، بمعاقبة المتهمين بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.