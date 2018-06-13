"الزراعة": إجراءات مشددة لمواجهه التعديات على الاراضى خلال أجازة العيد

كتب عز النوبى

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 27 مديرية زراعية والإدارة المركزية لحماية الأراضى، حالة الطوارئ بمحافظات الجمهورية من خلال حزمة إجراءات تنفيذية للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية الخصبة خلال أيام عيد الفطر المبارك من خلال تشكيل غرف عمليات مركزية، والإزالة الفورية للمتعدين، وتحويل المخالفة للنيابة، وتخصيص خط ساخن لتلقى بلاغات التعديات، ولجان مروية للتأكد من دقة بيانات التعديات، وتحصيل الغرامات المحكوم بها فى جرائم الاعتداء.

كشف تقرير حماية الأراضى، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مديريات الزراعة بكافة المحافظات خلال أيام أجازة عيد الفطر ، لرصد أى تعد على الأراضى الزراعية، والتعامل معها على الفور، حيث تم تخصيص الرقم "0237499385" كخط ساخن لغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى البلاغات من المواطنين حول التعدى على الأراضى الزراعية، وتوزيع منشور من قبل حماية الأراضى على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، لإحالة المخالفات للنيابة، والتأكد من دقة بيانات المعتدين، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها.

وقال المهندس سيد عطية رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه دوريا هناك يقظة للتصدى إلى المعتدين على الأراضى الزراعية وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق، موضحا أنه فى المناسبات والأعياد يتم تفعيل غرف عمليات مركزية لتلقى بلاغات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، خاصة أن هناك من يستغل انشغال أجهزة الأمن ويقوم بالتعدى عل الأرض، موضحا أنه فور تلقى البلاغ بوجود مخالفة تقوم أجهزة حماية الأراضى بالإزالة الفورية وتحرير محضر للمخالف.