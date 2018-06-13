الرقابة الإدارية تحبط الاستيلاء على 16 مليون جنيه من أموال الدولة

كتب حازم عادل

نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى مواصلة كشف الفساد وإحباط محاولات الاستيلاء على أموال الشعب، وتمكنت من القبض على صاحب إحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال تصنيع المنسوجات، والمدير المسئول للشركة، لاصطناعها شهادات جمركية.

وقالت الهئية إن الشهادات الجمركية تفيد تصدير الشركة 111 طنا من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد ، سبق استيراد مستلزمات إنتاجها "بنظام السماح المؤقت" ، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالى 16 مليون جنيه ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.