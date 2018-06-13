video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:51 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لقرار "المركزى" الأمريكى

الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:21 م
الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لقرار "المركزى" الأمريكى الذهب
رويترز
إضافة تعليق

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما انخفضت إلى أدنى مستوى فى أسبوع خلال الجلسة السابقة حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلا من قبل مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) بعد ختام اجتماع لجنة سياساته النقدية فى وقت لاحق اليوم.

 

وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب فى المعاملات الفورية وسجل 1295.02 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أدنى مستوى فى أسبوع عند 1292.60 دولار للأوقية فى الجلسة السابقة.

 

ونزل الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للتسليم فى أغسطس إلى 0.1 % إلى 1298.50 دولار للأوقية.

 

والذهب شديد الحساسية لأسعار الفائدة الأمريكية التى ترفع تكلفة حيازة المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا بينما تؤدى لصعود الدولار المسعر به الذهب.

 

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 16.83 دولار للأوقية. وكانت الفضة سجلت أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 16.95 دولار للأوقية فى الجلسة السابقة.

 

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم وسجل 1018.41 دولار للأوقية.

 

وانخفض البلاتين 0.5% إلى 889.80 دولار للأوقية بعدما سجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 889.40 دولار للأوقية فى وقت سابق من الجلسة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب تتراجع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 644 جنيها للجرام

البنك المركزى الأمريكى

الذهب

اقتصاد




لا تفوتك
وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة