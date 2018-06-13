الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لقرار "المركزى" الأمريكى

رويترز

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما انخفضت إلى أدنى مستوى فى أسبوع خلال الجلسة السابقة حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلا من قبل مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) بعد ختام اجتماع لجنة سياساته النقدية فى وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب فى المعاملات الفورية وسجل 1295.02 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أدنى مستوى فى أسبوع عند 1292.60 دولار للأوقية فى الجلسة السابقة.

ونزل الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للتسليم فى أغسطس إلى 0.1 % إلى 1298.50 دولار للأوقية.

والذهب شديد الحساسية لأسعار الفائدة الأمريكية التى ترفع تكلفة حيازة المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا بينما تؤدى لصعود الدولار المسعر به الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 16.83 دولار للأوقية. وكانت الفضة سجلت أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 16.95 دولار للأوقية فى الجلسة السابقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم وسجل 1018.41 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.5% إلى 889.80 دولار للأوقية بعدما سجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 889.40 دولار للأوقية فى وقت سابق من الجلسة.