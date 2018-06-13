الداخلية تنفذ 364 قرار إزالة وتغلق 464 وحدة لمخالفتها شروط الترخيص

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية فى تنفيذ إزالة 364 حالة متنوعة، وإلغاء تخصيص وسحب 27 وحدة، وغلق وتشميع 464 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص .

وتمكنت أجهزة الأمن من إيقاف 381 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، وضبط 75 مخالفة استئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات، و336 مخالفات مبانى لشروط التخصيص، وضبط 739 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص ، وضبط 336 تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى

وأثمرت جهود أجهزة الأمن في إزالة ورفع 2298 مخالفة فورية ، وضبط 55 واقعة فض أختام ، و543 مخالفة بيئية ومرورية متنوعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده .