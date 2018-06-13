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الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:57 م
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الداخلية تنفذ 364 قرار إزالة وتغلق 464 وحدة لمخالفتها شروط الترخيص

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:06 م
الداخلية تنفذ 364 قرار إزالة وتغلق 464 وحدة لمخالفتها شروط الترخيص إزالة مبانى -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية فى تنفيذ إزالة 364 حالة متنوعة، وإلغاء تخصيص وسحب 27 وحدة، وغلق وتشميع 464 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص .

وتمكنت أجهزة الأمن من إيقاف 381 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، وضبط 75 مخالفة استئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات، و336 مخالفات مبانى لشروط التخصيص، وضبط 739 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص ، وضبط 336  تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى 

وأثمرت جهود أجهزة الأمن في إزالة ورفع  2298 مخالفة فورية ، وضبط 55 واقعة فض أختام ، و543  مخالفة بيئية ومرورية متنوعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده .

 

 


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