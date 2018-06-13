الداخلية الأفغانية: قواتنا مستعدة للرد حال انتهاك وقف إطلاق النار مع طالبان

أ ش أ

قال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش إن القوات المسلحة الأفغانية ملتزمة باحترام وقف إطلاق النار مع طالبان، حسب تعليمات الرئيس الأفغانى محمد أشرف غاني.

وحذر دانيش - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية - من أن القوات الأفغانية مستعدة تمامًا للدفاع فى حال انتهاك وقف إطلاق النار من جانب المسلحين.

وأدلى المتحدث بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفى فى كابول ، حيث كان يطلع وسائل الإعلام على الترتيبات الأمنية خلال أيام عيد الفطر ، ونوه إلى إنه سيتم اتخاذ إجراءات أمنية كاملة فى المساجد والطرق السريعة وأماكن الترفيه وساحات صلاة العيد، كما تم توجيه قوات الأمن بالتعاون الكامل مع المواطنين خلال أيام العيد.

وحث دانيش العائلات على منع أطفالها من استخدام الألعاب النارية وغيرها من المواد التى يمكن أن تشعل النار.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة الداخلية بيانا أمس الثلاثاء طلبت فيه من قوات الأمن اتخاذ إجراءات فورية للحيلولة دون بيع وشراء المفرقعات النارية والمواد الخطرة الأخرى التى تتسبب فى نشوب حريق.