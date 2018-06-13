"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

كتب أحمد أبو حجر

قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول تسلمت 1.1 مليون دولار تحت حساب الأرباح من منجم السكرى خلال شهر مايو الماضى‪.

يذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية‪.

كانت هيئة الثروة المعدنية، أعلنت عن نتائج مزايدتها رقم 1 لسنة 2017 للتنقيب عن الذهب فى 5 قطاعات بالصحراء الشرقية، حيث شملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة "ريسوليوت مصر ليمتد"، ومنطقة أم الروس على شركة "فيرتاس مايننج ليمتد" الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة "غسان سبان" الإسبانية للاستثمارات.وخفضت شركة سنتامين توقعاتها لإنتاج الذهب من منجم السكرى لتصل لنحو 515 ألف أوقية خلال العام الحالى، مقابل 560 ألف أوقية قد توقعاتها مع بداية العام.

وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".