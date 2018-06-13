التموين: ملتزمون بدعم المقيدين على البطاقات بـ50 جنيها لكل فرد حتى 4 أفراد

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار وزارة التموين تعليمات للمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بجعل الحد الأقصى للدعم التموينى بــ 3 أفراد فقط للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقات تموينية جديدة.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، موضحة أن الوزارة ملتزمة بدعم المواطنين المقيدون على البطاقة التموينية بقيمة 50 جنيهًا لكل فرد حتى أربعة أفراد، أما فى حالة زيادة عدد الأفراد على البطاقة التموينية عن أربعة فإن كل فرد إضافى فقط سيحصل على دعم تموينى بقيمة 25 جنيهًا وليس 50 جنيهًا مع عدم وجود حد أقصى لعدد الأفراد المدرجون على البطاقة التموينية الواحدة، فمثلًا لو أسرة مكونة من 4 أفراد ستحصل على دعم تموينى بقيمة 200 جنيهً، ولو 5 أفراد ستحصل على دعم تموينى بقيمة 225 جنيهًا، ولو 6 أفراد ستحصل على دعم تموينى بقيمة 250 جنيهًا، وهكذا.

وفى نفس السياق، أعلنت الوزارة، عن أنه تم بدء صرف مقررات تموين شهر يونيو الجارى منذ بداية الشهر من خلال البقالين ومنافذ جمعيتى، والجمعيات الاستهلاكية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن جميع السلع التموينية متوفرة وتشمل السلع الأساسية مثل السكر بسعر 9 جنيهات ونصف الجنيه، والزيت بسعر 14 جنيهًا وغيرها من السلع التى تشمل 20 سلعة يختار المواطن ما يناسبه طبقًا للدعم المخصص له.