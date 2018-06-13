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"التموين" تخفض أسعار الكعك والبسكويت مرة ثانية 20% وتطرحها ضمن نقاط الخبز

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:24 م
"التموين" تخفض أسعار الكعك والبسكويت مرة ثانية 20% وتطرحها ضمن نقاط الخبز كحك العيد - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أكد أحمد العيسوى، رئيس الشركة العامة لمخابر القاهرة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أنه تم إنتاج ما يقرب من 25 طنًا من منتجات العيد "كعك وبسكويت" حتى الآن، كما تم تخفيض أسعار منتجات الكعك والبسكويت مرة ثانية لتخفيف العبء على المواطنين، حيث تم تخفيض الأسعار بنسبة 20% إضافية بجانب التخفيضات التى حدثت فى بداية طرح المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية قبل 10 أيام الماضية مقارنة بالأسواق الأخرى.

 

وأضافت العيسوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم طرح منتجات الكعك والبسكويت والغريبة والبيتى فور ضمن سلع نقاط الخبز وهى السلع التى تصرف مجانا للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، حيث يستطيع المواطن الحصول على منتجات الكعك والبسكويت ضمن نقاط الخبز من منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بمحافظتى القاهرة والجيزة ، لافتًا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بشأن توفير المنتجات للمواطنين وطرحها بأسعار اقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.


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التموين احمد العيسوى

الكعك والبسكويت

سلع نقاط الخبز




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