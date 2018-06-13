التليفزيون الفرنسى يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة: مشروع فرعونى ضخم

كتب أحمد علوى

وصف التليفزيون الفرنسى العاصمة الإدارية الجديدة بأنها صرح عظيم و"مشروع فرعونى ضخم"، مؤكدًا أن المشروع خرج من بطن الصحراء.

وقالت قناة فرانس 24، فى تقرير لها عن العاصمة الإدارية، إن العاصمة الجديدة الضخمة، يبلغ حجمها أكبر بسبع مرات من العاصمة الفرنسية باريس، وهى حتى الآن، لا تحمل اسم محدد، لكن العمل فيها يجرى على قدم وساق من أجل افتتاح المدينة الضخمة التى تخرج تدريجيًا من الصحراء.

وسلط التقرير الضوء على وجود آلاف الشاحنات والعمال الذين يعملون تقريبًا على مدار 24 ساعة من أجل الانتهاء من هذا العمل الضخم بحلول العام المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل كل المؤسسات الحكومية كالوزارات والبرلمان إلى المدينة الجديدة.

وقال التقرير إنه من أجل الوصول إلى تلك العاصمة سيستخدم السكان الطرق السريعة الجديدة التى تم إنشاؤها حيث ينقسم الطريق إلى 12 حارة، ومن المقرر أيضًا أن يتم بناء مطار جديد و1200 مكان للثقافة ودور للعبادة مثل الكاتدرائية الجديدة والمساجد التى تبدو مدهشة كما تظهر فى الفيديو، موضحا أنها ستوفر آلاف من فرص العمل للموظفين ومن المقرر أن تستوعب نحو 6 ملايين مواطن.

ومن المقرر أن تكون العاصمة الجديدة على بعد 60 كيلومترا من القاهرة، وأهم ما يميزها المساحات الخضراء والطراز المعمارى الذى يشبه دبى، كما أنها تمتاز بمزايا مدينة المستقبل.