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التعليم تعلن نسبة النجاح فى اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.. اليوم

الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:00 ص
التعليم تعلن نسبة النجاح فى اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.. اليوم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة تعلن اليوم نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة والتى أدى فيها الطلاب امتحانات الثانوية العامة يوم 3 يونيو الجارى.
 
وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن إعلان تفاصيل ونسب النجاح يشمل أعداد الناجحين والحاصلين على الدرجات النهائية 80 درجة من 80 درجة، كما يتم الإعلان عن تفاصيل النجاح غش التربية الدينية.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
 
 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية

نسبة النجاح فى اللغة العربية للثانوية العامة




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