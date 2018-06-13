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التحالف العربى: خطة شاملة لتسليم المساعدات الإنسانية إلى مدينة الحديدة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 05:04 م
التحالف العربى: خطة شاملة لتسليم المساعدات الإنسانية إلى مدينة الحديدة الحديدة
أ ش أ
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 أعلن التحالف العربى اليوم الأربعاء أن هناك خطة شاملة للتسليم السريع للمساعدات الإنسانية إلى مدينة الحديدة والمناطق المحيطة بها.

وقال التحالف - فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إنه تم تخزين مواد غذائية ومساعدات إنسانية وتجهيزها للتدخل الفورى إلى الحديدة، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط طوارئ لنقل المساعدات إلى الحديدة فى حال محاولة الحوثيين إحداث ضرر بالميناء أو بناه التحتية.

وأضاف التحالف أنه تم تجهيز أساطيل من السفن والطائرات والشاحنات المحملة بالمساعدات، فضلا عن توفير 14 مليار دولار مساعدات مخصصة لليمن ومواصلة العمل مع منظمات الإغاثة لضمان زيادة سعة ميناء الحديدة وحجم المساعدات التى تصل إليه بمجرد تحريره.


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