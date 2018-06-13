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البنك المركزى ينفى إجبار ‏‏أصحاب شهادات قناة السويس التنازل عن إيداعاتهم

الأربعاء، 13 يونيو 2018 05:21 م
البنك المركزى ينفى إجبار ‏‏أصحاب شهادات قناة السويس التنازل عن إيداعاتهم مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن إجبار ‏المودعين ‏المصريين أصحاب شهادات  قناة السويس الجديدة على ‏التوقيع عليها ‏والتنازل عن قيمة إيداعاتهم لصالح مصر، تواصل المركز مع البنك ‏المركزي المصري، والذي نفى ‏صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لم ولن يتم ‏إجبار أى ‏مواطن من أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أو ‏غيرها من ‏الشهادات على التنازل عن قيمة شهاداته أو أى ‏مستحقات مالية خاصة به لصالح مصر.

 

وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أنه لم يصدر عن البنك ‏أى قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الشأن على ‏الإطلاق، ‏مشيراً إلى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف ‏لإثارة البلبلة بين المواطنين.

 
 

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