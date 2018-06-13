البرازيل تستعد لتقلبات الطلب على الكهرباء خلال كأس العالم

رويترز

أبدت الحكومة البرازيلية جاهزيتها للتعامل مع التقلب الشديد فى الطلب على الكهرباء خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم إذ سيترك أغلب الناس فى البلد المهووس بكرة القدم كل شئ باستثناء التلفزيون من أجل مشاهدة مباريات المنتخب الوطنى فى روسيا.

وتصبح البرازيل فى حالة شلل عندما يلعب المنتخب الوطنى، الفائز باللقب خمس مرات، فى كأس العالم. وتنخفض أحمال الكهرباء بشكل حاد قبل انطلاق المباريات ثم ترتفع بشدة فى فترة الراحة بين الشوطين حين يهرع الناس إلى الحصول على مشروب من البراد أو اعداد الفشار فى أفران (الميكروويف). ومع استئناف اللعب ينخفض الطلب على الكهرباء بشدة.

وقال الفارو فلورى فيلوسو دى سيلفيرا مدير قسم تكنولوجيا المعلومات فى الشبكة الوطنية للكهرباء "تتسبب مثل هذه الأحداث فى سلوك مختلف تماما للنظام مقارنة بالأيام العادية. لكننا اعتدنا على ذلك".

ويختلف تماما الروتين اليومى للبرازيليين خلال أيام مباريات المنتخب الوطنى فى كأس العالم. وتبدل المدارس مواعيد بعض الفصول أو تلغيها تماما، وتسمح الشركات للموظفين بالعودة لمنازلهم مبكرا أو توفر تلفزيونات حتى يكون بوسع العاملين متابعة المباريات فى مكان العمل.

وتنطلق كأس العالم فى روسيا غدا الخميس حيث يلعب أصحاب الأرض ضد السعودية بينما تبدأ البرازيل مشوارها أمام سويسرا يوم الأحد المقبل ضمن المجموعة الخامسة التى تضم أيضا كوستاريكا وصربيا.