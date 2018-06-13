الأمم المتحدة: قمة أمريكا وكوريا الشمالية أحد معالم تحقيق السلام المستدام

نيويورك(أ ش أ)

وصف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون بأنها أحد المعالم الهامة فى الطريق إلى تحقيق السلام المستدام .

وقال دوجاريك، فى بيان مقتضب اليوم الأربعاء حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى، أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس حث الرئيس الأمريكى وزعيم كوريا الشمالية على اغتنام هذه الفرصة الهامة نحو تحقيق الهدف النهائى المتمثل فى الوصول إلى نزع السلاح النووى الكامل والقابل للتحقق فى شبه الجزيرة الكورية" .

وأكد دوجاريك أن جوتيريس رحب بعقد القمة بين قادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة كمعلم هام فى تعزيز السلام المستدام ونزع السلاح النووى الكامل .