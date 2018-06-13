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اعتقال الإيرانى رضا برستش شبيه ليونيل ميسى فى روسيا

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:25 م
اعتقال الإيرانى رضا برستش شبيه ليونيل ميسى فى روسيا رضا برستش شبيه ميسى
كتب: محمد محسن أبو النور
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أوردت وسائل الإعلام الإيرانية، أن السلطات الروسية أوقفت المشجع الإيرانى رضا برستش، المعروف بشبيه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى فى العاصمة موسكو، قبل أيام من انطلاق فاعليات كأس العالم.

 

وفور نزوله إلى مطار موسكو تجمع الناس حول الطالب الإيرانى البالغ من العمر 25 عاما ظنا منهم أنه نجم المنتخب الأرجنتينى ليونيل ميسى الذى يشارك منتخب بلاده فى نهائيات كأس العالم.


ومنذ نحو عام تقريبا اشتهر برستش فى إيران بأنه نسخة فارسية من مهاجم نادى برشلونة الإسبانى، ونقلت وكالات الأنباء تجمع الإيرانيين حول الطالب لالتقاط الصور معه، خاصة أنه قام بعمل تسريحة شعر وذقن مطابقة للنجم الأرجنتينى.


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