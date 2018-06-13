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الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:41 م
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إيطاليا تبدى استعدادًا لدعم الحوار بين أمريكا وكوريا الشمالية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:00 م
إيطاليا تبدى استعدادًا لدعم الحوار بين أمريكا وكوريا الشمالية ترامب وزعيم كوريا الشمالية
روما (أ ش أ)
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أعربت الحكومة الإيطالية عن ترحيبها بنتائج قمة سنغافورة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التى تفتح الطريق أمام حلول مشتركة من أجل السلام والازدهار فى شبه الجزيرة الكورية، وأبدت استعدادها لدعم الحوار بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية الإيطالى إينزو موافيرو ميلانيزى -فى تصريح اليوم الأربعاء- أن الجهود المبذولة من جانب حكومة الولايات المتحدة لإطلاق نقاش مفتوح وصريح وبناء مع كوريا الشمالية بهدف نزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه من شبه الجزيرة الكورية، هى جهود إيجابية للغاية.

وأعلن الوزير، وفقا لوكالة أنباء "آكى" الإيطالية، أن "إيطاليا مستعدة لدعم عملية الحوار" بين واشنطن وبيونج يانج.

 


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