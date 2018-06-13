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الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:55 م
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إنفوجراف.. 12 ملعب تستضيف مباريات كأس العالم بمونديال روسيا 2018

الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:20 م
إنفوجراف.. 12 ملعب تستضيف مباريات كأس العالم بمونديال روسيا 2018 روسيا 2018
كتب محمد جمال - وكالات الأنباء
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تبقى 48 ساعة فقط على انطلاق نهائيات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم، التى تستضيفها روسيا فى الفترة من 14 يونيو و15 يوليو.

ويعتبر ملعب "لوجنيكى" المستضيف لمباراة الافتتاح فى كأس العالم 2018 بين روسيا والسعودية أكبر الملاعب ويكون صاحب ضربة البداية بكأس العالم والمباراة النهائية.

ونشرت شبكة سكاى نيوزعربية إنفوجراف يوضح أبرز الملاعب التى تستضيف مباريات كأس العالم بمونديال روسيا 2018..

روسيا 3

ستاد زينيت ويقع المدينة سان بطرسبرج وتبلغ سعته69000 مقعد.

ستاد نيجتى ويقع فى مدينة نيجنى توقوجراد وتبلغ سعته 45000 مقعد.

ستاد سبارتاك ويقع فى مدينة موسكو وتبلغ سعته 42000 مقعد.

ستاد لوجينيكى ويقع فى مدينة موسكو وتبلغ سعته 80000 مقعد.

ملعب موردوفيا ويقع فى مدينة سارانسكو وتبلغ سعته 45000 مقعد

ستاد كوزمس ويقع بمدينة سمارا وتبلغ سعته 45000 مقعد.

ستاد يكاترينيرج ويبلغ سعته 45000 مقعد.

ملعب روستوف ويقع بمدينة روتوف أوندون ويبلغ سعته 44000 مقعد.

ستاد كالينينجراد ويقع بمدينة كالينينجراد ويبلغ سعته 35000 مقعد.

 
روسيا
 
 
روسيا 2
 

 


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